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Spor

Milli motosikletçiler Arjantin ve Malezya'da piste çıkacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü, Dünya Şampiyonası ayaklarında podyum mücadelesi verecek.

Halil İbrahim Avşar   | 19.10.2022
Milli motosikletçiler Arjantin ve Malezya'da piste çıkacak

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de liderle puan farkını kapatmaya çalışacak. 4 bin 276 metre uzunluğa sahip San Juan Pisti'nde düzenlenecek şampiyonada milli sporcu, üç yarışta da birincilik için ter dökecek.

Toprak, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla şampiyonanın Arjantin etabında 21 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda, 22 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole), TSİ 21.00'de ise ilk yarışta ter dökecek. 23 Ekim Pazar günü ise TSİ 18.00'de sıralama yarışı, TSİ 21.00'de de ikinci yarış start alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, "Bu pisti seviyorum. Kazanmanın kolay olmadığı bir pist. Çünkü çok uzun bir düzlük var. Özellikle Alvaro'nun 2019'da Arjantin'de çok güçlü olduğunu hatırlıyorum ama bu yıl farklı olacak. Galibiyet için savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi Arjantin yarışına odaklandım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Can Öncü çıkışını sürdürmeye çalışacak

Son haftaların başarılı ismi milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin etabında yarışacak.

San Juan Pisti'nde yapılacak sezonun 9. etabında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, 21 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Ay-yıldızlı motosikletçi, 22 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 19.30'da ilk yarışta, 23 Ekim Pazar günü ise TSİ 19.30'da ikinci yarışta ter dökecek.

Deniz Öncü Malezya'da yarışacak

Milli sporcu Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3), FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı olan Malezya'da mücadele edecek.

Dünya Moto3 Şampiyonası yarışları 21-23 Ekim tarihlerinde 5,5 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenecek. Milli sporcu, 21 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 22 Ekim Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. 19 yaşındaki Deniz Öncü'nün yarışı, 23 Ekim Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

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