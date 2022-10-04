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Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçiş şartı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk için iddialı bir takımdan teklif gelmesi halinde MotoGP Dünya Şampiyonası'na geçiş yapabileceğini söyledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 04.10.2022
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçiş şartı

Ankara

Kuzey İrlandalı rakibi Jonathan Rea'nın 6 yıllık şampiyonluk serisine geçen yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirveye çıkarak son veren Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'ye geçiş yapması için bir şartı olduğunu vurguladı.

ABD merkezli motorsport.com'un İtalyan versiyonuna konuşan Pata Yamaha with Brixx takımının pilotu Razgatlıoğlu, "MotoGP'de seviyenin çok yüksek olduğunu biliyorum ama Superbike padoğunu gerçekten çok seviyorum, burada evimde gibi hissediyorum." dedi.

Kariyeri boyunca her sezon şampiyonluk için iddialı bir takımda yer almak istediğini vurgulayan Razgatlıoğlu, "MotoGP'ye geçmeyi, sadece en iyi motosiklete sahip takımlardan teklif gelmesi halinde düşünebilirim. Oraya gidersem, amacım yine zirve mücadelesi vermek olmalı. Sadece, 'Ben MotoGP pilotuyum.' demek için oraya gitmek istemiyorum. MotoGP'ye iddiasız geçmek, beni mutlu etmez. Podyum mücadelesi veremeyeceksem, MotoGP'yle ilgilenmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MotoGP'den beklediği düzeyde bir teklif alamaması halinde uzun yıllar Dünya Superbike Şampiyonası'nda yer alabileceğini de kaydeden Toprak, "Bir gün oraya geçerek zirveye çıkabilirsem, bundan memnuniyet duyarım. Ama 10. sırada tamamlayacağım yarışlar için orada olmayacağım. Şu an için Jonathan Rea gibi Superbike'ta kalarak birçok kez şampiyonluk yaşama fikri, beni daha çok cezbediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirveye çıkan tek Türk sporcu konumundaki Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon da şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösteriliyor. Razgatlıoğlu, 8 etap sonunda pilotlar klasmanındaki zirve mücadelesinde, İspanyol Alvaro Bautista'nın ardından 335 puanla ikinci sırada yer alıyor.


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