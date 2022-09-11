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Spor

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da ikinci yarışı altıncı tamamladı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağında ikinci yarışı altıncı bitirdi.

Fatih Çakmak   | 11.09.2022
Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da ikinci yarışı altıncı tamamladı

Ankara

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Can Öncü, Magny-Cours Pisti'nde sezonun yedinci etabında 19 turluk ikinci yarışta piste çıktı.

Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile Fransa etabının ikinci yarışında damalı bayrağı altıncı sırada geçti.

Yarışı, Yamaha takımından Dominique Aegerter birinci, GMT94 Yamaha takımı pilotu Jules Cluzel ikinci, Aruba takımından Nicolo Bulega ise üçüncü olarak tamamladı.

Pilotlar genel klasmanında puanını 135'e çıkartan Can Öncü dördüncü sıradaki yerini korurken, şampiyona sıralamasında 286 puanla Dominique Aegerter birinci, 267 puanla Lorenzo Baldassarri ikinci, 168 puanla Nicolo Bulega ise üçüncü sırada yer alıyor.

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