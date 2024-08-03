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Spor

Milli kick boksçu Sinem, dünya şampiyonluğuna odaklandı

Türkiye şampiyonu milli kick boksçu Sinem Erdoğan, bu ay Macaristan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da altın madalya almak istiyor.

Ümit Ülker  | 03.08.2024 - Güncelleme : 03.08.2024
Milli kick boksçu Sinem, dünya şampiyonluğuna odaklandı Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Sinem, 3 yıl önce kardeşinin antrenmanını izlerken tanıştığı antrenörü Murat Aydın'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladı.

Konya'da geçen ay düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan Sinem, Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül'de düzenlenecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Sinem, AA muhabirine, azimle çalışarak Türkiye şampiyonu olduğunu ve Macaristan'daki turnuvada altın madalyayı hedeflediğini söyledi.

Kendini geliştirmek için her gün antrenman yaptığını dile getiren Sinem, "Kulübe kardeşimi izlemeye gitmiştim. Sonra hocamız beni fark etti. Fiziğimden dolayı bu spora başlamamı söyledi. Ben de o şekilde başladım. 3 sene geçti, sırayla kuşaklarımı aldım, bitirdim." diye konuştu.

Antrenör Aydın da sporcusu Sinem'in bu yıl katıldığı 3 büyük turnuvada şampiyon olarak milli takıma girmeye hak kazandığını aktardı.

Sporcusunun dünya şampiyonasına çok iyi hazırlandığına değinen Aydın, hedeflerinin altın madalya olduğunu ifade etti.

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