Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,086.80
BTC/USDT
89,027.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı"nda gençlerle bir araya geldi.
logo
Kültür

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenlendi.

Aleyna Kartal  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla yapılan törenler çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türbe Önü Buluşmaları" çerçevesinde "Edebiyatımızda Mevlana ve Mesnevi" sohbeti başlığında Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler vatandaşlarla buluştu.

Mevlana Müzesi'nde yoğunluk yaşanıyor

Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.

Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaretçilerden Mustafa Balcı AA muhabirine, İstanbul'dan geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.

Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Balcı, "Güzel havanın fırsatını bulup, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etmeye geldik. Türbeye girerken o huzur duygusunu tattık. Buraya geldiğimizde huzur bulduğumuzu hissettik. Güzel duygular içerisindeyiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünün cenazesine ulaşıldı
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'ye sunuldu
Kırmızı bültenle, difüzyon mesajıyla ve ulusal seviyede aranan 24 suçlu Türkiye'ye getirildi
Gümüşhane'deki Ünlüpınar Barajı ile Bayburt'taki Yelpınar Göleti'nde su tutulmaya başlandı

Benzer haberler

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Yabancı üniversite öğrencileri Mevlana'yı Konya'da yakından tanıma imkanı buluyor

Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi

Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nin türbedarları asırlardır "tuz" ikramını sürdürüyor

Ateşbaz-ı Veli Türbesi'nin türbedarları asırlardır "tuz" ikramını sürdürüyor
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor

Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Albinizmli antrenörlük öğrencisi arkadaşlar zorlukları dayanışmayla aşıyor

Albinizmli antrenörlük öğrencisi arkadaşlar zorlukları dayanışmayla aşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet