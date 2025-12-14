Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenlendi.
Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla yapılan törenler çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türbe Önü Buluşmaları" çerçevesinde "Edebiyatımızda Mevlana ve Mesnevi" sohbeti başlığında Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler vatandaşlarla buluştu.
Mevlana Müzesi'nde yoğunluk yaşanıyor
Bu yıl "Huzur Vakti" temasıyla düzenlenen törenler için kente gelenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti.
Şebiarus dolayısıyla kente gelen ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor.
Ziyaretçilerden Mustafa Balcı AA muhabirine, İstanbul'dan geldiğini, yoğun duygular içinde olduğunu söyledi.
Mevlana Müzesi'ni ilk kez ziyaret ettiğini aktaran Balcı, "Güzel havanın fırsatını bulup, Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etmeye geldik. Türbeye girerken o huzur duygusunu tattık. Buraya geldiğimizde huzur bulduğumuzu hissettik. Güzel duygular içerisindeyiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.
Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma törenleri, 17 Aralık'ta Şebiarus gecesi programıyla son bulacak.
