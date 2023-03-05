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Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
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Spor

Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya

Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 05.03.2023
Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran başkent Taşkent'teki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, Türkiye adına tatamiye çıktı.

Milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya mücadelesinde Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili ile rakip oldu.

Ay-yıldızlı judocu üçüncülük karşılaşmasında Sophio Somkhishvili'yi (3 shido) ipponla yenerek podyuma çıkmayı başardı.

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