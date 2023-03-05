Milli judocu Hilal Öztürk'ten Özbekistan'da bronz madalya
Özbekistan'da düzenlenen Judo Grand Slam'de kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda puan ile kota hakkı kazandıran başkent Taşkent'teki organizasyonun son gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, Türkiye adına tatamiye çıktı.
Milli sporcu Hilal Öztürk, bronz madalya mücadelesinde Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili ile rakip oldu.
Ay-yıldızlı judocu üçüncülük karşılaşmasında Sophio Somkhishvili'yi (3 shido) ipponla yenerek podyuma çıkmayı başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.