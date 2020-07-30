Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,955.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor

Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

Sakatlık sürecinin bittiğini belirten milli sporcu, en kısa zamanda eski performansına kavuşmak istediğini söyledi.

Ali Korkmaz   | 30.07.2020
Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

Izmir

Milli güreşçi Taha Akgül, sakatlık sürecinin bittiğini belirterek, "İnşallah bir an önce minderlere dönüp, eski performansıma kavuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespordan yapılan yazılı açıklamada, kulübün eski sporcularından Taha Akgül'ün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taha Akgül, ilk uluslararası madalyasını İzmir Büyükşehir Belediyespor'da aldığını vurguladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 1 yıl ertelenmesinin kendisi için lütuf olduğunu aktaran Taha Akgül, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir operasyon geçirdim. 6 ay tedavi süreci sürdü. Eğer olimpiyatlar yapılsaydı, muhtemelen yarışamayacaktım. Yarışsam bile performansım iyi olmayacaktı. Şu an için iyileştim. Sakatlık sürecim tamamen bitti. İnşallah bayramdan sonra kamplarımız başlıyor. Kamp sürecini, kamp ortamını, arkadaşlarımı, güreş antrenmanı yapmayı çok özledim. İnşallah bir an önce minderlere dönüp eski performansıma kavuşmak istiyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman da Taha Akgül'ün her açıdan gurur duydukları bir sporcu olduğunu dile getirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti
TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı

Benzer haberler

Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor

Katar gelecekte olimpiyat düzenlemek istiyor

Güreşin 'Bronz adam'ı Tokyo'da altın madalya hedefliyor

Tokyo Olimpiyatları'na 11 branşta 58 sporcu kota aldı

Tokyo Olimpiyatları'na 11 branşta 58 sporcu kota aldı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi beşinci kez dünya şampiyonluğu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi beşinci kez dünya şampiyonluğu