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Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti

Fatih Çakmak  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Milli güreşçi Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti

Ankara

Milli güreşçi Taha Akgül, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde kaybetti.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Khotsianivskyi'yi 3-0 yenerek, yarı finalde İranlı Amir Hossein Abbas Zare ile karşılaştı.

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, yarı finalde Abbas Zare'ye 4-0 mağlup oldu.

Taha Akgül, şampiyonada bronz madalya müsabakasına çıkacak.

Öte yandan milli güreşçilerden 70 kiloda Servet Coşkun, ikinci turda Japon rakibi Yoshinosuke Aoyagi'ye 6-4 mağlup oldu. 86 kiloda Osman Göçen ise üçüncü turda Özbek rakibi Javrail Shapiev'e 11-0 yenilirken, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu ise çeyrek finalde Kırgızistanlı rakibi Taiyrbek Zhumashbek'e 4-2 mağlup oldu.

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