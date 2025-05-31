Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da altın madalya kazandı
Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, finalde ev sahibi ülkeden Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
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Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçını sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5. oldu.
Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.