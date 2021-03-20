Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Sinem Er   | 20.03.2021
Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Ankara

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.

Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.

Bakan Kasapoğlu, Kerem Kamal'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde Grekoromen stil 60 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma başarısı elde eden Kerem Kamal’ı kutluyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli güreşçimizin başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Kerem Kamal’a Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 832 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti

Benzer haberler

Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı