Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,074.50
BTC/USDT
69,629.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi altın madalya

Uluslararası turnuvalarda 3 ikinciliği bulunan 26 yaşındaki milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi, altın madalyaya ulaşmak.

Özgür Alantor  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi altın madalya Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

İlkokul yıllarında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle güreşle tanışan Ahmet Duman, Türkiye'de katıldığı organizasyonlarda 3 altın madalyanın yanı sıra çok sayıda derece elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası organizasyonlarda ise bugüne kadar 3 gümüş madalya kazanan Ahmet, nisan ayında Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün ilk basamağına çıkarak altın madalya hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Milli güreşçi, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde Serbest Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Soner Demirtaş nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Asıl hedef oimpiyat şampiyonluğu

Ahmet Duman, AA muhabirine, Arnavutluk'ta gerçekleştirilecek şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Milli güreşçi, "Tokat Erbaa'da yaşıyordum. Bir gün beden eğitimi öğretmenim beni güreşe götürdü. Onun teşvikiyle 2010 yılında başlamış oldum. Daha sonra ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. 2 yıldır öğretmenlik yapıyorum." dedi.

ASKİ Spor Kulübü adına yarışan milli sporcu gençler Avrupa ikinciliği, 23 yaş altı dünya ikinciliği ve büyükler dünya ikinciliğinin bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Kastamonu'da Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Arnavutluk'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk elde edip, sonra kasım ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum. İnşallah bu seneki hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında en iyi dereceleri almak."

Olimpiyatların asıl hedefi olduğunu dile getiren Ahmet, "Daha önce 57-61 kilolarında yarışıyordum. Olimpiyatlara katılmak için 65 kiloya çıktım. Asıl hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da uluslararası medya temsilcileriyle buluştu
Sivas'ta eriyen kar sularıyla Tecer Irmağı'nın debisi yükseldi
Kars'ta evleri yaşanmaz durumdaki üç aile devlet eliyle yeni yuvalarına kavuştu
İzmir'de istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ve 6 araç hasar gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi altın madalya

Milli güreşçi Ahmet Duman'ın hedefi altın madalya

Küre Dağları'nda kardelenler sıcak hava nedeniyle erken karsız kaldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp "zorlu süreçten güçlenerek" çıktı

Güreşte hedef "Anadolu'nun gücü" ile dünya sıralamasında üst basamaklara çıkmak

Güreşte hedef "Anadolu'nun gücü" ile dünya sıralamasında üst basamaklara çıkmak
Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Kastamonu'da heyelan riski nedeniyle boşaltılan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı
Erzurum'un modern salonları şehrin spor altyapısına güç kattı

Erzurum'un modern salonları şehrin spor altyapısına güç kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet