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Spor

Milli eskrimci Enver Yıldırım, İran'da bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, İran'da kılıç kategorisinde düzenlenen Satellite Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Muhammed Boztepe   | 03.09.2022
Milli eskrimci Enver Yıldırım, İran'da bronz madalya kazandı

Ankara

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsfahan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda kılıç kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli eskrimci Enver Yıldırım, tablo 32'de karşılaştığı İranlı Mohammadhossein Marzband'ı 15-7, tablo 16'da yine İranlı Mohammad Fotouhi'yi 15-10, çeyrek finalde Gürcü Goga Kakauridze'yi 15-14 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde karşılaştığı İranlı Ali Pakdaman'a 15-8 yenilen Enver Yıldırım, bronz madalyada kaldı.


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