Spor

Milli engelli yüzücü paralimpik oyunları için kulaç atıyor

Gaziantep'te bir arkadaşının tavsiyesi üzerine spor yaparak sağlıklı kalabilmek için yüzmeye başlayan 20 yaşındaki Burak Koçak, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor.

Ömer Faruk Salman  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Milli engelli yüzücü paralimpik oyunları için kulaç atıyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Burak Koçak, 14 yaşındayken arkadaşının tavsiyesiyle hareketini artırmak ve sağlıklı kalmak için yüzmeye başladı ve farklı yıllarda düzenlenen organizasyonlarda derece yaparak birçok madalya kazandı.

Gaziantep'te 2023 yılında düzenlenen Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstü kategorisinde birincilik elde eden Burak, 2024'te Ankara'da yapılan yarışlarda 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest kategorilerinde dünya barajını geçerek derece yaptı.

Burak Koçak, bu başarılarının ardından para yüzme ve DEAF yüzme bireysel milli takım seçmelerini kazanarak milli yüzücü oldu.

En büyük hayali Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak olan genç yüzü Burak Koçak, AA muhabirine, "Bence yüzmek çok güzel bir şey. Sosyal aktivite ve spor olarak, sağlık ve kariyer için çok iyi. Bu bana çok güzel hissettiriyor." dedi.


"Hedefim ve en büyük hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak"

Yüzmeye başladığından beri hem yerel hem ulusal ölçekte birçok yarışa katılıp dereceler yaptığını anlatan Burak, şunları kaydetti:

"Üç defa dünya barajını geçip uluslararası müsabakaya katılma fırsatı elde ettim. 2024'ten beri milli takımdayım, İtalya'da yarışlara katıldım. Önümüzde inşallah başka müsabakalara da katılacağım. Şu anda hedefim ve en büyük hayalim 2028 Olimpiyatları'na katılmak. Başarı elde edebilmek için her şeyi yapacağım. Daha fazla çalışıp bir yerlere gelmek için mücadele ediyorum."

Yüzmenin yanı sıra boccia oynadığını ve kitap okuduğunu ifade eden Burak Koçak, "Bütün engellilere, evde oturup teknolojiye, televizyona veya telefona değil de kendi engel durumuna göre yapabildikleri sporlara yönelmelerini tavsiye ederim." dedi.

