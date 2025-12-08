Dolar
Spor

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı

Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Fatih Gazioğlu  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Milli dartçı Zehra Gemi, İngiltere'de altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 84 ülkeden sporcular katıldı.

Türkiye'nin 2 sporcuyla yer aldığı şampiyonada kızlarda finale çıkan Zehra Gemi, İrlandalı Rebecca Allen ile eşleşti.

Finalde rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanan Zehra Gemi, Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" oldu.

