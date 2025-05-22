Dolar
38.92
Euro
44.10
Altın
3,312.09
ETH/USDT
2,650.60
BTC/USDT
111,307.00
BIST 100
9,508.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Fransa'da düzenlenecek Parkur Dünya Kupası'nda özel davetle yarışacak.

Fatih Çakmak  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Ankara

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
AFAD, afetlere karşı "Dirençli İzmir Fizibilite Projesi"ni hayata geçiriyor
Ankara merkezli akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
Ülke genelindeki denetimlerde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Benzer haberler

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet