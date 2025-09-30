Dolar
Spor

Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor

Milli boksörler Toprak Salman ve Doğukan Demirceylan, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyor.

Bilal Kahyaoğlu  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Milli boksörler Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Milli boksörler, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlandı.

Milli boksör Toprak Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yaşında olduğunu ve 80 kiloda dövüştüğünü söyledi.

Boksa dayısı sayesinde başladığını ifade eden Toprak, "Dayımı görerek, onu izleyerek boksa heveslendim. Zaten yatkındım bu spora. Şimdi de çok severek yapıyorum." dedi.

Başarılarından bahseden Toprak, "5 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2025 yılında dünya üçüncüsüyüm. Yıldızlarda 2023'te Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Allah'ın izniyle gençlerde bir kez daha Avrupa şampiyonu olacağım. Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum." diye konuştu.

Doğukan Demirceylan ise boksa 13 yaşında kilo vermek için başladığını dile getirdi.

Daha sonra üst miniklerde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Doğukan, şunları söyledi:

"Boksa kilo vermek için başladım, ilk turnuvamda derece aldığım için boksu bırakmak istemedim. Vücudum gelişti. Ondan sonraki yıl üst miniklerde Türkiye, Avrupa şampiyonu oldum. Hedefimiz Çekya'da Avrupa şampiyonluğu."

Milli takımın ağır sıkleti olduğunu ve +92 kiloda ringe çıktığını kaydeden Doğukan, "İnşallah maçlarla, yumruklarımla kendimi tanıtacağım. Milli takım olarak güzel şampiyonluklar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

