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Spor

Milli boksör Ali Eren Demirezen, ABD'li Washington'u mağlup etti

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.01.2022
Milli boksör Ali Eren Demirezen, ABD'li Washington'u mağlup etti

Ankara

Milli boksör Ali Eren Demirezen, ABD'li Gerald Washington'u teknik nakavtla yenerek kariyerinin 15. galibiyetine ulaştı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Seminole Hard Rock Otel'de düzenlenen ağır sıklet boks maçında, eski Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa şampiyonu Ali Eren Demirezen ile 39 yaşındaki Washington karşılaştı.

Washington'a oranla ilk rauntlarda daha tutuk bir performans göstermesine rağmen maçın ortalarına doğru kontrolü ele alan 31 yaşındaki Ali Eren, rakibini 8. rauntta teknik nakavtla yenerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi ABD'li boksör Muhammed Ali'nin eski eşi Khalilah Ali, tribünlerden takip etti.

Türkiye'yi 2016 Rio Olimpiyatları'nda temsil eden milli boksör, kariyerindeki 16. maçının 15'inden galip ayrıldı. Washington ise 26. karşılaşmasında 5. kez kaybetti.

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