Dolar
27.10
Euro
29.50
Altın
1,889.57
ETH/USDT
1,681.60
BTC/USDT
26,136.00
BIST 100
7,513.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
logo
Spor

Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Muhammed Boztepe  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

Ankara

Başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan Salih Korkmaz, 1:19.49’luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

Salih Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce hastalandığını belirterek, "Elimden geleni yaptım. Burada tarihin en sert yarışını yarıştım. Ayrıca yarış sırasında aldığım iki ihtardan dolayı da yavaşlamak zorunda kaldım. Umarım olimpiyat başta olmak üzere diğer yarışmalarda da ülkeme madalya getirmek için çalışacağım. Umarım ülkeme madalya getirebilirim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Başkentte bir sitenin inşaat halindeki blokunun çatısında yangın çıktı
İstanbul'da yarın bazı vapur seferleri yapılamayacak
Türkiye, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasını kınadı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi

Benzer haberler

Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli atlet Salih Korkmaz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet