Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya
Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.
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Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.