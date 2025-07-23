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Spor

Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya

Milli atlet Berke Akçam, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade) altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Milli atlet Berke Akçam'dan Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda altın madalya Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda ay-yıldızlı sporculardan Berke Akçam, 400 metre engellide koştu.

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Yarışmada Berke Akçam, 49.29'luk derecesiyle birinci olarak Türkiye'yi kürsünün en üst basamağında temsil etti.

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