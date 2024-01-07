Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı
Milli atlet Berke Akçam, Bursa'da yapılan Olimpik Deneme Salon Yarışları'nda 300 metrede iki Türkiye rekoruna imza attı.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.
Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.