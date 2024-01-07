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Spor

Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı

Milli atlet Berke Akçam, Bursa'da yapılan Olimpik Deneme Salon Yarışları'nda 300 metrede iki Türkiye rekoruna imza attı.

Muhammed Boztepe  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli atlet Berke Akçam, organizasyonun ikinci gününde yarıştı.

Berke, 300 metrede 32.80'lik derecesiyle 23 yaş altı ve büyükler Türkiye rekorunu kırdı.

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