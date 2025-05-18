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Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Musa Öztürk  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Kırsal Çakırlı Mahallesi'nde Şerife Efe'ye (80) ait 2 katlı evde yangın çıktı.

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İçinde kimsenin bulunmadığı evden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Söndürme işlemlerinin ardından ev sahiplerinin evde para ve altın olduğunu söylemesi üzerine içeriye giren jandarma ekipleri, söz konusu çantayı bularak sahiplerine teslim etti.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

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