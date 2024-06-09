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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bekir Ömer Fansa, Ahmet Başğen  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Körüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.


Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz yönlendirildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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