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Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Veysel Altun  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrini ziyaret etti Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Çorum

Bakan Tekin'i Osmancık Kaymakamlığı önünde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri çiçeklerle karşıladı.

Karşılamanın ardından Kaymakam Ayhan Akpay ile makamına geçen Bakan Tekin, bir süre Akpay ile ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında görüştü.

Tekin, ziyarete katılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın'a burada Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Bakan Tekin, Osmancık Şehitliği'nde Aybüke öğretmen için düzenlenen anma programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2017 yılının Türkiye açısından kritik bir yıl olduğunu dile getirdi.

Tekin, "2016'da PKK'nın ikiz kardeşi FETÖ bir kalkışmada milletin karşı çıkışıyla başarısız olunca 2017'de bu sefer diğer kardeş PKK bir kez daha devreye sokuldu. 2017 Haziran ayını anımsayacak olursak PKK'nın sivillere yönelik özellikle eğitim camiasını yakından ilgilendiren hem okullarımıza yönelik saldırıları hem de öğretmenlerimize yönelik saldırılarıyla hatırladığımız bir yıldır. Sadece öğretmenlerimiz değil, yine aynı yıl içerisinde siyasi partilerin ilçe başkanlarına hatta yol yapım çalışmalarındaki sivil işçilere varıncaya kadar bölgeye, bölge insanına, bölgenin kalkınmasına hizmet etmek isteyen, terörün kökünü kurutmak için çaba sarf eden bütün sivillere yönelik topluca bu türden hain saldırıların yapıldığı bir dönemdi. Bu esnada biz iki öğretmen, iki değerli kardeşimizi, iki çok sevgili meslektaşımızı kaybettik. Bir tanesi bugün burada anmak için ailesiyle birlikte bulunduğumuz Aybüke öğretmenimiz. Diğeri de aynı tarihlerde yine kaçırılıp sonra da şehit edilen Necmettin öğretmenimiz. Onun da önümüzdeki hafta şehadet yıl dönümü." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevlerinin ülkeye sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkenin değerlerine sahip çıkacak, bu ülkenin millet olarak devamını sağlayacak ve ihtiyaç duyulduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürüyecek bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Terör örgütlerinin hiçbiri bizim bu azmimizi kıramaz. Sonuna kadar böyle bir kuşak yetiştirmek için yeni Aybükeler, yeni Necmettin öğretmenleri yetiştirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu vesileyle başta Sadık Bey olmak üzere bütün şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Bu ülkeyi bize vatan kılan başta Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha hayırla, şükranla ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun. Onların fedakarlığının karşılığı olarak bu ülkeye sonuna kadar sahip çıkacak kuşakları yetiştirmek, bizim görevimiz de bu. Biz de bunu sonuna kadar yapacağız. Bu anlamda biz 86 milyonun tamamının bu mücadeleyi hep beraber vereceğimize inanıyorum. Bugün burada siyasi parti ayrımı gözetmeksizin milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamlarımız, herkes burada, bütün millet burada. Burada olmayanlar bugün bizim bu etkinliğimizi görüp, burada bulunduğumuzu görüp, Aybüke öğretmenimiz, Necmettin öğretmenimiz, bütün şehitlerimiz için birer Fatiha okumuş olurlarsa biz de en azından onlara karşı sorumluluğumuzu bir nebze yerine getirmiş oluruz diyorum."

Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın da bir daha böyle acı günlerin yaşanmamasını dileyerek, "Şu anda görevleri başında olan öğretmenlerimize eğitim dönemini sağlıklı bir şekilde tamamlayıp, öğrencilerine karnelerini verip, sağlıklı bir şekilde evlerine, ailelerine kavuşmalarını temenni ediyoruz Allah'tan. Ebediyete intikal etmiş olan şehit öğretmenlerimiz ve diğer şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onları da rahmetli anıyoruz. Hepsine minnettarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Aybüke öğretmenin isminin verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleriyle okulda bir araya geldi.

Okulun müzik öğretmenleri Aybüke öğretmenin anısına Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Şehitlikteki anmaya ve okuldaki ziyarete, Aybüke öğretmenin yakınları, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Osmancık Belediye Başkan Vekili Ahmet Özoğlu, milletvekilleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.



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