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Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ayhan Fidan  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa

Rıfat A. idaresindeki 16 BGN 179 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 56'ncı kilometresi Karacabey ilçesi Harmanlı kavşağında Necdet Y. yönetimindeki 16 AKE 475 servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Osman K, Tuncay Y, Turgay M, Necdet Ö. ve Ahmet S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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