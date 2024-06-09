Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aksaray
Eski Sanayi Sitesi'nde, Ali A'ya ait depoda bulunan keresteler belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bitişikteki hurda deposuna da sıçradı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ederken, iş makineleri de depodaki keresteleri dışarı çıkartıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.