Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.
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Bakanımız @HakanFidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Doha’da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. pic.twitter.com/LcIBUWbc39— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2024