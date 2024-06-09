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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.

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