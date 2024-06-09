Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,701.30
BTC/USDT
69,672.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana

Akkuyu bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme uçağı, helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Üsküdar'da protesto edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
DMM, "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldı" iddiasını yalanladı
Aydın'da devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti

Benzer haberler

California'da orman yangını dumanından 10 yılda en az 52 bin kişi erken yaşta öldü

California'da orman yangını dumanından 10 yılda en az 52 bin kişi erken yaşta öldü

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yunanistan'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor

Doğu Akdeniz'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

Aksaray'da kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet