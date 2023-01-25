Dolar
18.81
Euro
20.47
Altın
1,928.50
ETH/USDT
1,549.30
BTC/USDT
22,629.00
BIST 100
5,321.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Yapay Zeka Çağında Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" programında konuşuyor.
logo
Spor

Milli atlet Ali Turan, askerde başladığı koşusunu 43 yıldır sürdürüyor

Sakarya'da 43 yıllık sporculuk hayatına sayısız başarı sığdıran milli atlet Ali Turan, uluslararası turnuvalarda ülkesine yeni başarılar kazandırmak için koşusunu sürdürüyor.

Uğur Subaşı   | 25.01.2023
Milli atlet Ali Turan, askerde başladığı koşusunu 43 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Uğur Subaşı / AA

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcusu 63 yaşındaki Turan, askerde adım attığı atletizm alanında, 1984'te Adapazarı Belediyesi bünyesinde atletizm kros takımını oluşturdu.

Kısa sürede gösterdiği başarılarla milli formayı kazanan atlet, 43 yıl boyunca katıldığı sayısız ulusal ve uluslararası turnuvada onlarca kupa ve 3 binden fazla madalya kazandı.

Evini adeta "kupa ve madalya müzesine" çeviren Turan, bir yandan gönül verdiği atletizmde yeni şampiyonluklar hedeflerken bir yandan genç sporculara tecrübelerini aktarmaya çalışıyor.

"Ukrayna dağlarında Usain Bold'tan mesaj aldık"

Turan, AA muhabirine, Karasu ilçesinde aldığı ilk altın madalyadan Türkiye, Balkanlar ve Avrupa şampiyonluğuna uzanan güzel anılarla dolu günlerini anlattı.

Örnek aldığı sporcularla yarışmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turan, "Birçoğu şimdi bıraktı, ben hala devam ediyorum. 43 yıldır kürsülere bir alıştık, hep kürsülerdeyiz." dedi.

Turan, zorlu süreçlerden geçerek giymeye hak kazandığı ay yıldızlı formayla birçok başarıyı tattığını belirterek, Türkiye derecelerinin yanı sıra 23 Balkan şampiyonluğu, Avrupa birinciliği ve üçüncülüğünün bulunduğunu aktardı.

Yılda ortalama 30 yarış koştuğunu ve son 10 yılda katıldığı yarışlarda 1 üçüncülüğün, 2 ikinciliğin dışında hep zirvede yer aldığına işaret eden Turan, son olarak Adana'daki yarı maratonda kategorisinde gümüş madalyaya ulaştığını kaydetti.

"En değerli kupa ve madalyalarım uluslararası olanlar." diyen Turan, şunları söyledi:

"Bir de 'Dünya'da Barış' için koştuk. 8'i Türk toplam 63 sporcuyla Karadeniz'in etrafını 23 günde tamamladık. Yaklaşık 4 bin 800 kilometre, 7 ülke geçtik. Onda da en fazla koşanlar arasında ikinci oldum. Rusya'dan Türkiye'ye de koştuk. Ukrayna dağlarından geçerken radyodan Usain Bold'un 'Çok güzel bir şey yapıyorsunuz, aranızda olmak isterdim' mesajı geldi. Bizi çok motive etti."

"Spor birlik, beraberlik, güzellik ve barıştır"

Turan, oluşturdukları yeni takımda genç sporcuları yetiştirmek istediklerine değinerek, "Hem gençlere hem de benim yaşlarımda yürümekte dahi zorlanan arkadaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Spor sağlık ve güzelliktir. Spor, sadece şampiyon olmak değildir." diye konuştu.

Sporu bırakma düşüncesinin olmadığını vurgulayan Turan, "Sporu bırakırsak sağlığımızdan oluruz. Gittiği yere kadar devam. İnşallah nice şampiyonluklar gelir. Her şeyin sonu vardır, biz olmasak da o kürsüler hep dolu kalacak. Spor birlik, beraberlik, güzellik ve barıştır." ifadesini kullandı.

Turan, yeni şampiyonluklar, kupalar getirmeye devam etmek istediklerini belirterek, yaşına göre daha bilinçli spor yapıp, sağlıklı ve şampiyon kalmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzu "Ela" Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilgi odağı oldu
TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’le görüştü
Yeraltı su seviyesindeki azalma suyun nehirlere taşınmasını engelliyor
Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi
İstanbul'a hafta sonu kuvvetli yağmur geliyor

Benzer haberler

Milli atlet Ali Turan, askerde başladığı koşusunu 43 yıldır sürdürüyor

Milli atlet Ali Turan, askerde başladığı koşusunu 43 yıldır sürdürüyor

Su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nün kıyı kesimleri atıklardan temizleniyor

Kamyonları doğa şartlarında ev konforu sunan karavana dönüştürüyorlar

Şentop: Türkiye yeniden şekillenen dünya içerisinde etkili bir devlet olarak yerine almaya başladı

Şentop: Türkiye yeniden şekillenen dünya içerisinde etkili bir devlet olarak yerine almaya başladı
Sakarya Teknokent, 2023'te ticarileşme odaklı çalışacak

Sakarya Teknokent, 2023'te ticarileşme odaklı çalışacak
Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel dönüşüm"le değişecek

Sakarya'da kent merkezinin çehresi "yerinde kentsel dönüşüm"le değişecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet