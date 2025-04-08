Dolar
38.01
Euro
41.63
Altın
3,008.07
ETH/USDT
1,559.60
BTC/USDT
78,994.00
BIST 100
9,488.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da, 9 günlük bayram tatili trafik verilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşuyor
logo
Spor

Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara sponsorların hediyelerini dağıttı

Mersin'de adını taşıyan tesiste düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, sponsorların hediyelerini genç sporculara takdim etti.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara sponsorların hediyelerini dağıttı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde devam eden şampiyonada yer alan Yusuf Dikeç ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç, sporcularla bir araya geldi.

Dikeç ile Genç, Petrol Ofisi ve Nacar Saat tarafından alınan hediyeleri Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü sporcularına verdi.

Programda konuşan Yusuf Dikeç, amatör sporcuları destekleyen sponsorlara teşekkür etti.

Gençlere yönelik katkıların artırılmasından yana olduklarını dile getiren Dikeç, "Erdemli'deki tesiste antrenman yapan, aralıksız mücadele veren atıcılık sporuna sevdalı gençlerimiz arasından Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na kadar birçok şampiyon sporcu çıkacak. Bu ülkede kazanan insanlar ve kurumlar, ülkenin gençlerine yatırım yapıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." dedi.

"Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na tam kadro gideceğiz"

Dikeç, Türkiye'nin atıcılık branşındaki iddiasına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki 2028'deki Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na tam kadro gideceğiz ve başarılar elde ederek ülkemize madalyalarla döneceğiz. İnsanlara özellikle de gençlere yapılan yatırımların boşa çıkmayacağına inanıyorum. Sonuç ortada. Sporcularımızdan 15'i Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine girdi. Bunlardan 5'i milli sporcu oldu. 2028'e kadar bu sayının artacağına inanıyorum."

Hakan Genç de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı sayesinde atıcılık sporunun ivme kazandığını anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bu yılki Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 4,6 azaldı
Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağıyor
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 20 zanlı yakalandı
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara sponsorların hediyelerini dağıttı

Milli atıcı Yusuf Dikeç, genç sporculara sponsorların hediyelerini dağıttı

ÇBK Mersin'in takım kaptanları, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa inanıyor

Pedal çevirerek bedenlerini, enstrüman çalarak ruh sağlıklarını koruyorlar

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 33 ülkeden 173 sporcu pedal çevirecek

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 33 ülkeden 173 sporcu pedal çevirecek

Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu

Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet