Euro
10.40
Dolar
8.72
BIST 100
1,414.15
Altın
1,771.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti

Milli atıcı Erhan Coşkuner, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Erkan Tiryaki   | 17.06.2021
Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda mücadele eden Erhan Coşkuner'in karışık 10 metre havalı tüfek kategorisinde (R3), 209.9 toplam puanla atışları 4. sırada tamamladığı belirtildi.

Erhan'ın bu derecesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota hakkı kazandığı kaydedildi.

Erhan'la birlikte atıcılıkta Tokyo'da mücadele edecek sporcu sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı
Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Moskova'da 'daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu Kovid-19' alarmı
Türkiye, dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı
New York'ta Kovid-19 nedeniyle otellere yerleştirilen 8 bin evsiz tekrar sığınaklara dönecek

Benzer haberler

Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti

Milli atıcı Erhan Coşkuner, paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti

Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya

İzleyiciler bu yaz TRT ile spora doyacak

Avrupa'da rekor kıran görme engelli sporcuların hedefi Tokyo'da da madalya kazanmak

Avrupa'da rekor kıran görme engelli sporcuların hedefi Tokyo'da da madalya kazanmak