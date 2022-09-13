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Spor

Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Emre Doğan   | 13.09.2022
Metin Oktay, vefatının 31. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Istanbul

Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri ile Metin Oktay'ın yakınları katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Metin Öztürk, "Metin Oktay, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun taçsız kralı. Centilmenliği ve beyefendiliğiyle hep örnek olmuş. 1961'de Palermo'ya transfer olduğunda benim gibi o tarihte doğanların adlarını ebeveynleri Metin koymuş. Bu ismi onurla taşıyorum. Beyefendiliğiyle Türk sporunun bir sembolü oldu. Vefatının 31. yıl dönümü sebebiyle buradayız. Maalesef o hazin vefat haberini rahmetli babamdan duydum. İstanbul'dan Bursa'ya giderken aradı. Arabayı kenara çektim ve 20 dakika hüngür hüngür ağladım. İnşallah yeni Metin Oktay'lar Türk futbolunda devam edecek. Tanışma şerefine de nail oldum. 2-3 kez elimden tutup beni maça götürdü. Kemerburgaz'daki tesislerimizin adı da Metin Oktay Tesisleri olacak. Metin Oktay hep yanımızda." ifadelerini kullandı.

Anma töreni dolayısıyla sarı-kırmızılı kulübe teşekkür eden Metin Oktay'ın yeğeni Mualla Erşan ise, "Onu kaybedeli 31 yıl oldu. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

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