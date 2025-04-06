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Spor

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 33 ülkeden 173 sporcu pedal çevirecek

Mersin'de bu yıl 7'ncisi 10-13 Nisan'da düzenlenecek Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 33 ülkeden 173 sporcu yarışacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda 33 ülkeden 173 sporcu pedal çevirecek Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen ve Uluslararası Bisiklet Birliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan turun hazırlıkları tamamlandı.

Kentte 7'inci kez gerçekleştirilecek tura, Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Almanya ve Brezilya'nın da olduğu 33 ülkeden 173 sporcu katılacak.

Tur boyunca 13 ilçeden geçecek sporcular, toplamda 448,5 kilometre pedal çevirecek.

İlk etabı 10 Nisan'da Anamur-Bozyazı-Aydıncık ilçelerinde başlayacak Tour of Mersin'in ikinci etabı 11 Nisan'da Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli, üçüncü etabı 12 Nisan'da Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar, son etabı ise 13 Nisan'da Akdeniz-Yenişehir-Mezitli ilçelerinde yapılacak.

Bisikletlilerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacağı yarışta dereceye girenlere toplamda 19 bin 30 avro ödül dağıtılacak.

Emrullah Taşkın: "Mersin'i hem Türkiye hem de dünyaya tanıtıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, AA muhabirine, Türkiye'deki en önemli bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Taşkın, geçen yıl düzenledikleri turda önemli başarılar yakaladıklarını ifade ederek, "Tour of Mersin'e, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra en büyük ikinci organizasyon diyebiliriz. Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan geniş kapsamlı bir organizasyon. Yaptığımız uluslararası organizasyonlarla Mersin'i hem Türkiye hem de dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Spor kültürünü yerleştirmek ve yaymak için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Taşkın, daha büyük organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Taşkın, tura çok sayıda ülkeden katılım talebi aldıklarını belirterek, "Katılımcı takım ve sporcu sayısını çok artırmak uygun görülmüyor. Katılan takım sayısı 25'le sınırlı tutuluyor. Bisikletçilerin hızı saatte 70-80 kilometreyi bulabiliyor. Katılım sayısını fazlalaştırırsanız risk tarafı artıyor. Tüm dünyada 150-180 sayılarında katılımla gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

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