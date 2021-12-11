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Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, "Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik. Golden önce de birkaç pozisyon bulduk, son pozisyonu da değerlendirdik." dedi.

Hilmi Sever   | 11.12.2021
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, son ana kadar galibiyet için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Galibiyet için çok memnunuz, maçı kazandık. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Kasımpaşa kuvvetli, sonuna kadar maçı bırakmayan bir takım. Onlara saygı duymak gerekirdi. Hedefimiz galibiyetti, zorladık, ilk yarı pozisyonları yakaladık, değerlendiremedik, berabere soyunma odasına gittik. 1-0 öne geçtik, biraz rahatladık ama son 20 dakikada Kasımpaşa değişiklikler yaptı. Bir top kaybımızla da golü yedik. Ondan sonra bizim takım büyük karakter gösterdi buna saygı duymak gerek. Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik. Golden önce de birkaç pozisyon bulduk, son pozisyonu da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kutlu: Çok pozisyon vermedik, oyun üstünlüğünü rakibe verdik

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Kutlu, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bundan önceki 4-5 maçta yükselen form grafiğimiz vardı, skor olarak olmasa da oyun olarak kazandığımız maçlar oynadık. Bundan önceki maçlarda ritmi yukarıya taşıyan bir takımdık. Bugün oyun ritmimiz biraz daha düşüktü, bunda Başakşehir'in iyi bir takım ve iyi bir organizasyon olmasının da payı var. Zaman zaman üstünlük kurdukları dakikalar oldu. Yine de maçı çevirebilirdik, 1-1 olduktan sonra ilk önemli pozisyonu yakaladık, golle sonuçlandırsak galip gelebilirdik. Çok pozisyon vermedik, oyun üstünlüğünü rakibe verdik ama yine de oyunu çevirebilirdik. Devam edeceğiz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Önümüzde bizim ve Kasımpaşa'nın geleceğini belirleyecek maçlar var." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu iddia eden Hakan Kutlu, "Maçın hakemi Türkiye'nin en önemli hakemlerinden biri ama bugün takdir haklarını hiçbir şekilde bizden yana kullanmadı. Yediğimiz ikinci gol öncesinde yüzde yüz faul var, VAR'dan yine dönmedi, maçın hakemi devam ettirdiyse, VAR müdahale edemez. Hoca da bunu biliyordu. Yüzde yüz faulden ikinci golü yedik." şeklinde konuştu.

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