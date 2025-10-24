Dolar
Spor

Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" gerçekleştirildi

Mardin'de Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen "Spor İçin Geç Değil Projesi" kapsamında kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar spor ve egzersiz yaptı.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Mardin'de "Spor İçin Geç Değil Projesi" gerçekleştirildi Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından birçok ilde hayata geçirilen "Spor İçin Geç Değil Projesi” bu kez Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Açılışta konuşan Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, “Proje ile sporu tabana yaymayı amaçlıyoruz. Sporla ileri gitmiş ve başarı elde etmiş ülkelere baktığımızda, spor kültürünü yaygınlaştırmış, bunu içselleştirmiş olduklarını görüyorsunuz. Bizler de bu amaçla çalışıyoruz. Bu tür projeler farklı alanlarda genişler ve güzelleşir. Spor için geç değil. Evet, gerçekten geç değil."dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında da sporu hayatın bir parçası haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Herkes İçin Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özcan, “Bugün attığımız her adım, daha aktif, daha sağlıklı ve daha mutlu bir toplum için atılmış adımdır. Amacımız, her yaştan bireyin sporu hayatının bir parçası haline getirmesini teşvik etmek, hareketin ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamaktır. Spor; sadece bedenimizi değil, ruhumuzu da güçlendirir.” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de kentte sporla ilgili birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Mardin’de sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için mücadele ettiklerini anlatan Birlik, "İnşallah burada daha çok faaliyet yapacağız. Sporu tabana yayan her zaman bizlerin ve gençliğin yanında olan Bakanlığımıza ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

