Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki RAMS Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Konyaspor, Alanyaspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Abdullah Doğan  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Konyaspor, Alanyaspor'u yendi Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.

28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

79. dakikada konuk ekip öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.

