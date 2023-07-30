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Spor

Kocaeli'deki Açık Su Yüzme Yarışları'nda sporcular İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti

Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 600 sporcu, İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti.

Tahir Turan Eroğlu  | 30.07.2023 - Güncelleme : 30.07.2023
Kocaeli'deki Açık Su Yüzme Yarışları'nda sporcular İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti

Kocaeli

"Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkısı, Gölcük ve Derince belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, farklı şehirlerden gelen 14-65 yaş aralığındaki sporcular mücadele etti.

Derince sahilinden İzmit Körfezi'ne atlayan yüzücüler, Gölcük Değirmendere Çınarlı sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı.

Çınarlı sahiline ilk çıkan sporcu, 2 bin 650 metreyi 28 dakika 41 saniyede yüzen 16-17 yaş kategorisindeki Muhammed Yavuz Selim Oğuz oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve diğer protokol üyelerince verildi.​​​​​​​

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