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Spor

Kerem ve Abdülkerim milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü Japonya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı aday kadrodan çıkarıldı.

Hilmi Sever  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Kerem ve Abdülkerim milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri yer aldı.

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