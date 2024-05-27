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Spor

Hatay'da TMOK ve BtcTurk desteğiyle açılan spor salonları ve okulları, çocukları ağırlayacak

Hatay'da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk desteğiyle inşa edilen 2 çok amaçlı spor salonu ve bünyesindeki ücretsiz spor okulları, çocukları farklı spor dallarıyla buluşturacak.

Salim Taş  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Hatay'da TMOK ve BtcTurk desteğiyle açılan spor salonları ve okulları, çocukları ağırlayacak Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve AFAD işbirliğinde inşa edilen iki Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu ile TMOK'un resmi sponsoru BtcTurk tarafından hayata geçirilen BtcTurk Spor Okulları törenle açıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen spor salonları ve bünyesindeki okullarda 7-15 yaş arası çocuklar ağırlanacak.

Çocuklara, antrenörler tarafından atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futsal ve voleybol eğitimi verilecek.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, Antakya Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, depremden etkilenen bölgenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için birçok kuruluşun ciddi projeler geliştirdiğini söyledi.

Erdener, projelere katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da deprem yaralarının sarılması için birçok faaliyet yürüttüklerini belirterek, "TMOK, faaliyetlerimizdeki önde gelen paydaşlarımızdan birisi. TMOK, 2 konteyner kentte spor tesisi ve okulu açarak çocuklarımızın bu zorlu dönemi atlatmaları için önemli katkıda bulunuyor. Çocuklarımızın projeyle depremin etkilerini atlatmalarını, aldıkları spor eğitimleriyle de ileride milli sporcularımız olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak da çocukları sevinç içerisinde görmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

"Gönüllerince istedikleri sporu yapabilecekler"

Finansal teknoloji şirketi BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri de TMOK ile çocuklara, spor yoluyla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Ücretsiz spor okulları projesini desteklemekten gurur duyduklarını vurgulayan Güneri, şunları kaydetti:

"7-15 yaş arası çocuklarımızın herhangi bir performans beklentisi olmadan gönüllerince istedikleri sporu yapabilecekleri, kendilerini fiziken ve ruhen daha iyi hissedebilecekleri ücretsiz spor okulları projesini desteklemekten dolayı gururluyuz. Bu projenin, TMOK ile yaptığımız işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

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