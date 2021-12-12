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Spor

Hatay'da 'barış ve kardeşlik' için güvercin uçurularak başlayan maç kavgayla bitti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta "barış ve kardeşlik" için güvercin uçurularak başlayan İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği maçı kavgayla sona erdi.

Burak Milli   | 12.12.2021
Hatay'da 'barış ve kardeşlik' için güvercin uçurularak başlayan maç kavgayla bitti Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay


İskenderun 5 Temmuz Stadı'ndaki 16. hafta karşılaşması öncesi futbolcular, ellerinde beyaz güvercinle sahaya çıktı.

Seremoni öncesi futbolcular, "barış ve kardeşlik" için gökyüzüne güvercin bıraktı.

İlk yarısı Darıca Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç, İskenderun ekibinin uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golüyle 1-1 bitti.

Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında kavga çıktı.

Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki tarafı, sahaya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı.

İskenderunspor Üst Yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink de sahaya girerek oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

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