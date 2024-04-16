Dolar
32.45
Euro
34.45
Altın
2,369.60
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
63,306.00
BIST 100
9,565.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor
logo
Spor

Halkbank şampiyonluk Fenerbahçe Parolapara seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Halkbank ile Fenerbahçe Parolapara, yarın Ankara'da karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Halkbank şampiyonluk Fenerbahçe Parolapara seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Ankara

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ozan Çağı Sarıkaya ve İlknur Çakar hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Seride 2-0 önde olan Halkbank, yarınki mücadeleyi kazanması halinde 10. şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe Parolapara ise şampiyonluk mücadelesini beşinci ve son maça taşımaya çalışacak.

Nimir Abdelaziz: "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik"

Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takım kaptanı Nimir Abdelaziz'in görüşlerine yer verildi.

Şampiyonluğa bir galibiyet uzakta olduklarını aktaran Nimir, "Bu yıl şampiyonluğu kazanmak için çok çaba gösterdik. Tüm takımların, özellikle de rakibimiz Fenerbahçe'nin verdiği emeğe, döktüğü tere saygı duyuyoruz. Buna karşın, ligi lider bitiren, Türkiye Kupası'nı kazanan takımımıza şampiyonluğun yakışacağına inanıyor ve istiyoruz. Bu inancın sahaya nasıl yansıdığını maçta göreceğiz. Sayın Genel Müdürümüz başta olmak üzere camiamızı mutlu etmek adına elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay Başkanı seçimi 17. turda da sonuçsuz kaldı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 31 yıl geçti
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'ı ziyaret edecek
İstanbul merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Milli ve tabiat parklarını bayramda 3 milyona yakın kişi ziyaret etti

Benzer haberler

Halkbank şampiyonluk Fenerbahçe Parolapara seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Halkbank şampiyonluk Fenerbahçe Parolapara seriyi uzatmak için sahaya çıkıyor

Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet