Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,088.00
BTC/USDT
69,898.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi

Geyik Koşuları, yoğun katılımla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bozhan Memiş  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen koşular, Belgrad Ormanı'nda düzenlendi. Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı'nda başlayan yarışlar, yine aynı noktada tamamlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

4K, 8K, 14K ve 28K yarışların yanı sıra çocukların katıldığı Bambi koşularının yapıldığı organizasyona, yaklaşık 1000 koşucu katıldı. 4K yarışında iki farklı start yapıldı. Köpekleriyle birlikte koşmak isteyen katılımcılar, renkli görüntüler ortaya koydu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK), organizasyona 8 sporcuyla katıldı. AASK koşucuları; Cuma Kaan Elbir, Ali Atmaca, Hasan Hüseyin Kul, Ayşe Humeyra Atılgan, Emre Kürşat Kara, Bekir Ümit Uğurlukan, Çağrı Koşak ve Ekrem Biçeroğlu, 'Suyunu koru Sapanca'yı kurtar' yazılı tişörtleriyle katıldıkları etkinlikte, su seviyesi kritik noktaya düşen Sapanca Gölü'ne dikkati çekti.

AA Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, koşu öncesinde 8 koşucuyla katıldıkları organizasyonda 4K ve 14K kategorilerinde yer alacaklarını belirtti.

Sapanca Gölü'ne dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Elbir, "AASK Koşu Takımı olarak Belgrad Ormanı'ndayız. Sapanca Gölü için farkındalık oluşturmak adına tişörtlerimizin üstünde 'Suyunu koru Sapanca'yı kurtar' yazısıyla koşacağız. İnşallah derece yapmayı hedefliyoruz. Spor, hayatımızın daimi parçası olmak zorunda. Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmez. Kendimiz için spor yapmalıyız, herkesi spora teşvik etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AASK, 4K takımlar kategorisi birincisi

Gerçekleştirilen yarışlarda 28K kadınlar kategorisinde Esra Taşdemir, erkeklerde Oğuzhan Emre Singer, 14K kadınlarda Gülnaz Ayar, erkeklerde İbrahim Talha Özdemir, 8K kadınlar kategorisinde Ayşegül Akdoğan, erkeklerde Musa Achilov, 4K kadınlar kategorisinde Gülşah Kişioğlu, erkeklerde ise Mustafa Araç birinci oldu.

AASK; Cuma Kaan Elbir, Ali Atmaca, Ayşe Humeyra Atılgan, Emre Kürşat Kara, Bekir Ümit Uğurlukan ve Çağrı Koşak'la yer aldığı 4K kategorisinde kurumsal takımlar birincisi oldu. 14K kategorisinde koşan AASK Atletizm Branş Sorumlusu Başmuhabir Hasan Hüseyin Kul, 1 saat 13 dakika 34 saniyelik derecesiyle genel klasmanı 5. sırada tamamlarken 35-44 yaş erkekler kategorisinde ise 1. sırada yer aldı.

Yarışların tamamlanmasının ardından kategorilerinde en iyi dereceyi elde eden isimlere madalyaları takdim edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi

Geyik Koşuları, İstanbul'da gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TİSK Başkanı Akkol, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet