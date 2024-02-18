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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bisiklet dağıtım törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı.

Emrah Oktay  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bisiklet dağıtım törenine katıldı Fotoğraf: Adem Kutucu - AA

İstanbul

Yahya Kemal Spor Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, spor yapmanın önemini belirterek, "Bu çocuklarımız her şeyi hak ediyor. Amaçlarımızdan biri de bağımlılıkla mücadele. Aileler, çocuklarını alarak spor tesislerine gelmeli. Hem vücut sağlıklarının hem de geleceklerinin güzel ve iyi olması için onların spor yapmalarını sağlamalıyız. Bütün tesisler ücretsiz emrinizde." ifadelerini kullandı.

İlkokullarda yetenek taraması yapıldığını hatırlatan Osman Aşkın Bak, "İlkokul 3. sınıftaki çocuklarımıza yetenek taraması yapıyoruz. Onları başarılı ve uygun oldukları spor dallarına yönlendiriyoruz. Türkiye'nin dört yanında okul spor kulüpleri kuruyoruz. Hedefimiz bağımlılıkla mücadele, gençlerin spor yapması, sosyalleşmesi, paylaşmayı öğrenmesi. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda bir devrim gerçekleştirdi. Bu nedenle güçlü ve spor ülkesi olan bir Türkiye var." diye konuştu.

Törende yaklaşık bin çocuğa bisiklet dağıtıldı. Bakan Bak, kendisine armağan edilen bisikleti ise bir kız çocuğuna hediye etti.


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