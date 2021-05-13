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Spor

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba baba oldu

Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu.

Berad Büyük   | 13.05.2021
Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba baba oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"

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