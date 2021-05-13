Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba baba oldu
Emre Akbaba'nın ikiz kızları oldu.
İstanbul
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi. Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz"
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🍼 Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Akbaba ve değerli eşi Yasemin Akbaba'nın iki kız çocuğu dünyaya geldi.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 13, 2021
Akbaba çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Alya ve Asya'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 🧿🧿 pic.twitter.com/dDrAStY3jM