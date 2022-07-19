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Spor

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.

Ercan Çakar, Emrah Oktay   | 19.07.2022
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.

Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

Transfer borsaya bildirildi

Galatasaray Kulübü, Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed'in Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık transferiyle ilgili borsaya açıklamada bulundu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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