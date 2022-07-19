Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Transfer borsaya bildirildi
Galatasaray Kulübü, Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed'in Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık transferiyle ilgili borsaya açıklamada bulundu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Muhammed'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.