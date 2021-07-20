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Spor

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda Avrupa kupalarındaki maçlarının forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu.

Süha Gür   | 20.07.2021
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Futbol Takımı, 2021-22 sezonunda da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının önünde Türk Hava Yolları logosu ile mücadele edecek." denildi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven karşısında bu sezon ilk defa Türk Hava Yolları logolu formasıyla boy gösterecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

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