Euro
6.44
Dolar
5.74
BIST 100
98,695.44
Altın
1,396.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğunu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceğini duyurdu.

Hüseyin Eroğul   | 08.07.2019
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu

İstanbul

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile şampiyonluk kutlamaları esnasında imzalanan sözleşmenin şartları belli oldu.

Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Terim'le imzalanan sözleşmenin 2+3 yıllık olduğu, tecrübeli teknik adama gelecek 2 sezonda her bir yıl için 18 milyon lira ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında şirketimiz tarafından teknik direktöre ödenecek sezonluk ücret 18 milyon liradır. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücret taraflarca kararlaştırılmak suretiyle, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları

Benzer haberler

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme şartları belli oldu

'İyi ki buradayım'

'İyi ki buradayım'
Burak Yılmaz ameliyat edildi

Burak Yılmaz ameliyat edildi
2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar

2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar