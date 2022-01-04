Dolar
13.15
Euro
14.86
Altın
1,804.40
ETH/USDT
3,771.20
BTC/USDT
46,610.00
BIST 100
1,970.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, 6'sı yaşı küçük 44 kişi gözaltına alındı. -VTR
logo
Spor

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Emrah Oktay   | 04.01.2022
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Kovid-19 testi uygulandı.

Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 67 bin 461 Kovid-19 vakası kaydedildi
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini aştı
İspanya'da Kovid-19 vakalarında yüksek artış devam ediyor
Kanada'nın en büyük eyaletinde Kovid-19 önlemleri yeniden sıkılaştırıldı
Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı

Katar'da 'süper' maç

Ferdi Kadıoğlu Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Beşiktaş, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak bakıyor

Beşiktaş, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak bakıyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, bir yıldız gibi parlıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, bir yıldız gibi parlıyor
Süper Lig'de "en"leriyle yerli ve yabancı futbolcu istatistikleri

Süper Lig'de "en"leriyle yerli ve yabancı futbolcu istatistikleri