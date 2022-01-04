Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk koronavirüse yakalandı
Galatasaray'da Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Kovid-19 testi uygulandı.
Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.