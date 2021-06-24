Euro
10.40
Dolar
8.71
BIST 100
1,410.79
Altın
1,775.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile görüştü.

Emrah Oktay   | 24.06.2021
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Burak Elmas ile Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede genel kurul üyesi iş insanı Bahattin Demirbilek'in de yer aldığı kaydedildi.

Paylaşımda yer alan fotoğraflarda Burak Elmas ile Fatih Terim'in samimi ve neşeli görüntüsü dikkati çekti.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile yola devam etti ve mazbatasını bile almadan tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Ayrıca Galatasaray altyapısından yetişen milli futbolcu Ozan Kabak da tesislerde Fatih Terim ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü

Benzer haberler

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Fatih Terim ile bir araya geldi

TFF Tahkim Kurulu, yabancı oyuncu kuralına itirazları reddetti

Galatasaray, Dinamo Bükreş ile hazırlık maçı yapacak

UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı
Ali Koç: Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız

Ali Koç: Pazartesi günü hocamızı açıklayacağız
EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor

EURO 2020'de son 16 turu heyecanı başlıyor