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Spor

Galatasaray, Twitter Space ile transfer açıklayan ilk kulüp olduğunu duyurdu

Galatasaray, Twitter Space ile transfer duyurusu yapan dünyadaki ilk kulüp olduğunu duyurdu.

Fatih Erel   | 09.08.2022
Galatasaray, Twitter Space ile transfer açıklayan ilk kulüp olduğunu duyurdu

İstanbul

Twitter resmi hesabından paylaşımda bulunan sarı-kırmızılı takım, "Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı! İlklerin ve enlerin takımı Galatasaray, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak Twitter Space ile transfer duyurusu yapan ilk kulüp oldu!" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Kulübü, dün Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini sosyal medyadan yaklaşık 35 dakika süren ve taraftarların katılarak futbolcuların konuşmalarını dinleyebildiği bir sohbet odasında duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, iki futbolcuyu Twitter'daki hesabında sohbet odasına aldı. Oyuncular ile takım kaptanı Fernando Muslera, sunucu ve oyuncu Cem Davran'ın sorularını yanıtladı.

Transferlerin açıklandığı sohbet odasını yaklaşık 230 bin kullanıcı ziyaret etti.

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