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Spor

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, stat isim sponsorluğu için Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı.

Ercan Çakar  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams ile 5 sezonluk sözleşme imzaladı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, stat isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonundan başlamak üzere Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada 2023-2024 futbol sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedelinin 213 milyon 600 bin lira artı KDV olarak belirlendiği aktarılarak, şöyle denildi:

"Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir. 2023-2024 sezonu stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213 milyon 600 bin lira artı KDV'nin yüzde 36'sı olan 77 milyon 420 bin lira artı KDV Galatasaray Spor Kulübüne, yüzde 64'ü olan 136 milyon 180 bin lira artı KDV şirketimize ödenecektir. Ayrıca sportif başarıya dayalı oluşturulan prim ve ödül sistemine uygun olarak şirketimize prim ödemesi yapılacaktır."

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